درجال يبحث سبل التعاون المشترك مع نظيره الإندونيسي

2024-06-06 10:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

التقى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، إلى جانب القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في جاكارتا عمار الخالدي، رئيسَ الاتحاد ‎الإندونيسي إريك توهير ونائب رئيس الاتحاد زين الدين أمالي، وذلك في مقر الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في العاصمةِ جاكارتا، وذلك على هامش مواجهة العراق وإندونيسيا ضمن التصفياتِ المزدوجة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم .

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس أن " اللقاء تضمن الحديث والنقاش في مجمل القضايا المتعلقة بالعلاقاتِ الثنائية بين الاتحادين ، ولاسيما في مجال لعبة كرة القدم على وجهِ الخصوص ، وكيفية تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يخدم مصلحةَ البلدين".

وأضاف أن" رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أشاد بما تشهده هذه العلاقات من تطور وتنامٍ بين الاتحادين، مؤكداً على أهميةِ التعاون في المجال الرياضي بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة، وتأطير العمل الشبابيّ بينهما بما يتعلق بلعبة كرة القدم، وبناء منصةٍ تتيح تبادلَ الخبرات والتجارب المُكتسبة من خلال مختلفِ المبادرات الرامية إلى تطوير لعبة كرة القدم في البلدين، ومن جانبه ، أعرب رئيس الاتحاد الإندونيسي عن اعتزازه بعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونماء، مشيراً الى أن الاتحادَ الإندونيسي حريصٌ على زيادة حجم التعاون مع الاتحاد العراقيّ في مختلف المجالات، مؤكداً تقديرهم العالي لجهود الاتحاد العراقيّ في استضافة إندونيسيا في جولة الذهاب، وحُسن الضيافة والاستقبال العالي في البصرة، متمنين نجاح مكانة العراق باستضافة البطولات العربية والقارية في الاستحقاقاتِ المُقبلة ".