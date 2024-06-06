فشل انتحار منتسب أمني ومقتل مدني في مدينة الصدر

2024-06-06 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بفشل محاولة انتحار منتسب أمني إلا أنه أصيب بجروح خطيرة، فيما قتل مدني بهجوم مسلح في حادثين منفصلين بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأخر المصدر، وكالة شفق نيوز، بمحاولة انتحار منتسب في مكافحة الإجرام أثناء فترة استراحته بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي وذلك ضمن قطاع 8 في مدينة الصدر، شرقي بغداد.

وبين المصدر، أن المحاولة اسفرت عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى، ولم يتم معرفة الأسباب.

وفي حادث آخر، فتح مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نيران أسلحتهم تجاه مدني ضمن حي المنتظر في مدينة الصدر أيضا، ما اسفر عن مقتله في الحال، وفق المصدر ذاته.

وحسب المعلومات الاولية الواردة، فأن الحادث يعود نتيجة خلافات عشائرية قديمة.