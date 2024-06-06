2024-06-06 10:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عدَ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، جمهورية ايران بأنها جارة مهمة جدا للعراق، فيما أشار الى أن علاقة العراق معها جيدة وقوية.

وقال رشيد في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العراق شهد تحوّلا ملحوظا منذ انتهاء المرحلة الساخنة من العنف والإرهاب"، مبينا أن "البلاد تشهد حاليا استقرارا أمنيا، والسلام والأمن في العراق أصبح حقيقة واقعة الآن".

وأضاف، أن "من واجب المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغوط للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم."، مشددا على "ضرورة أن تتوقف الإبادة الجماعية التي تُرتكب كل يوم بحق الشعب الفلسطيني".

وأشار الى أن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يسودها التعاون الكامل".

وتابع، أن "ايران جارة مهمة جداً للعراق وعلاقتنا معها جيدة وقوية وتتم تنميتها بشكل مستمر في مختلف المجالات".



