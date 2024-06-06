راصد جوي: عيد الأضحى سينقسم ليومين مختلفين عند المسلمين لهذا السبب

2024-06-06 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، ان عيد الأضحى سيكون منقسمًا ليومين مختلفين عند المسلمين، فيما بين سبب ذلك.

وقال الزيادي في حديث لـ "بغداد اليوم " انه "مساء اليوم الخميس سيقترن القمر بعد الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد وسيمكث بعد غروب الشمس حوالي 11 دقيقة وهذا الوقت غير كافٍ لمشاهدته حتى في أجهزة التليسكوب بسبب ان عمر الهلال لم يتجاوز ثلاث ساعات وقد يختلف علماء الفلك بالجزم بأن الاقتران يعتبر كاملاً فلذلك متوقع ان تحدد بعض الدول يوم غداً الجمعه اول أيام شهر ذي الحجة".

وبين ان" وقفة عرفة ستكون يوم السبت 15 حزيران، اما أول أيام العيد سيكون يوم الأحد الموافق 16 حزيران الحالي وقد تختلف الدول الإسلامية في تحديد هذا العيد وسيكون عيدًا منقسمًا ليومين مختلفين عند المسلمين".

ودعت المحكمة العليا في السعودية، يوم أمس الأربعاء، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس (اليوم)، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، الموافق 6 يونيو.