2024-06-06 10:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

فيسبوك وإنستغرام مهددتان بإجراءات قانونية في 11 دولة أوروبية بسبب مشروع ذكاء اصطناعي يُثير مخاوف بشأن استخدام "غير قانوني" للبيانات الشخصية لمستخدميها. فقد تقدمت جمعية "نويب" الناشطة في مجال حماية الخصوصية بشكاوى ضد مجموعة "ميتا" العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، مُطالبة السلطات بالتدخل "بشكل عاجل" لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة للشركة. وتتمثل هذه السياسة في "الاستيلاء بالكامل" على جميع بيانات المستخدمين التي جُمعت منذ عام 2007، أي بيانات المليارات من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام، بهدف استخدامها في "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا أي حدود". يُثير هذا المشروع قلقًا عميقًا بشأن إمكانية استخدام هذه البيانات "لأي غرض" من دون موافقة المستخدمين، بما