الثامنة: اتفاقية سنجار لم تنفذ بسبب الخلافات السياسية

2024-06-06 10:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعدت قناة الثامنة تقريرا عن اتفاقية سنجار التي وقعت بين بغداد واربيل، في وقت مازال معظم سكان سنجار نازحين ولم يعودوا إلى منازلهم بسبب الصراعات السياسية. مضى اربعة واربعون شهرا على اتفاقية سنجار الموقعة بين بغداد واربيل، الا أنها مازالت حبرا على ورق دون تنفيذها. وقعت اتفاقية سنجار في التاسع من تشرين الاول لعام 2020 بإشراف الأمم المتحدة وتشمل ثلاث نقاط رئيسية هي الإدارية والأمنية وإعادة الإعمار، فيما لم يتم تنفيذ الاتفاقية بسبب الخلافات السياسية. وتنص الاتفاقية على تعيين محافظ مستقل لقضاء سنجار، فضلا عن إعادة النظر في المناصب الإدارية الأخرى، اضافة الى طرد جميع القوات المسلحة المتمركزة بعد استعادة