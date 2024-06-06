أمريكا: الهجمات على شركاتنا تضر العمال العراقيين ورأس المال

2024-06-06 10:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، الحكومة العراقية الى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على الشركات الأمريكية والدولية في بغداد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماتيو ميلر، في ايجاز صحفي إن تلك الهجمات تضر العراقيين والعمال العراقيين كما تضر رأس المال الذي يجري توظيفه هناك وبالتالي فهي هجمات على الشعب العراقي. وأضاف ميلر أنه يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على تلك الهجمات ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها. وحثت الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية مشيرا الى ان تلك الافعال تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية. وتعرضت عدة مطاعم وشركات أمريكية لهجوم من قبل مجاميع تحمل العصي والهراوات ترجلوا من سيارات مضللة، وقاموا بترويع العائلات البغدادية وتكسير الأماكن، كما أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها قيادة العمليات.