إختتام أعمال المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في أوزبكستان

2024-06-06 10:36:03 - المصدر: واع

بغداد- واع – عدي العبادي

اختتمت، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في أوزبكستان بحضور عراقي فعال.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع ) ان "وكيل وزارة الثقافة قاسم السوداني ركز خلال كلمته على استثمار العراق لمعالمه وصروحه الإسلامية لدعم الأنشطة السياحية والإقتصادية، وإبراز عناصر الجذب وتطوير القطاعات الداعمة في النقلِ والفنادقِ والإعلام والبنوك والصحة".

وتابع ان "السوداني ركز على رؤية الوزارة من خلال اجراءات منها تأهيلُ مدينة أور الأثرية مسقطِ رأس النبي إبراهيم وبناء العراق مدينة متكاملة لراحة السائحين والزائرين فيها، وتطويرُ مباني المشهد البانورامي لمباني بغداد القديمة على ضفاف نهر دجلة، وتأهيل خطوط النقل السياحي فيها".

فيما اكد ان "الوزارة تعمل على تقديمِ تسهيلات سمة الدخول للسياح بنظامِ النافذةِ الواحدة، بما يتوافق والبرنامج الحكومي في استثمارِ السياحة كرافعةٍ اقتصادية".

وبحث الوفد مع الأمين العام لمنظمةِ التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك، ووفدي جمهوريتي مصر والجزائر، بالإضافة الى وفد سلطنة عُمان تطوير التعاون المستقبلي.