2024-06-06 10:36:07 - المصدر: منصة إيشان

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، على إيقاف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وقال رشيد في مقابلة مع فضائية (RT) وتابعتها منصة “إيشان” إن “العراق شهد تحوّلا ملحوظا منذ انتهاء المرحلة الساخنة من العنف والإرهاب، ونشهد حاليا استقرارا أمنيا، والسلام والأمن في العراق أصبح حقيقة واقعة الآن”. وتابع: “من واجب المجتمع […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية: علاقتنا بالجارة إيران قوية ويتم تنميتها بشكل مستمر أولاً على ايشان.