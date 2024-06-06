2024-06-06 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، تشكيلة لاعبي أسود الرافدين لمواجهة إندونيسيا المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس، ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" تشكيلة المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ منتخبِ إندونيسيا ضمت جلال حسن، سعد ناطق، أحمد يحيى، ريبين سولاقا، حسين علي، أسامة رشيد، أمير العماري، ابراهيم بايش، زيدان إقبال، بشار رسن وأيمن حسين".

وأضاف أن" قائمة لاعبي الاحتياط ضمت كلاً من:" علي كاظم، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، أحمد مكنزي، محمد الطائي، مهند علي، لؤي العاني، علي جاسم، يوسف الأمين، ماركو فرج ومصطفى سعدون".