عباس عبيد: فترة توقف الدوري فرصة لعودة الأندية المهددة بالهبوط

2024-06-06 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد المدرب عباس عبيد أن توقف الدوري خلال نافذة الفيفا لشهر حزيران بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2026 تصب في مصلحة الأندية التي تتذيل ترتيب دوري نجوم العراق.

وقال عبيد في تصريح لصحيفة (الصباح)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: توقف المسابقة خلال نافذة الفيفا الدولية يعني إعطاء جرعة مهمة للأندية التي تتنافس من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط بغية إعادة حساباتها مجدداً من خلال الاستعداد الجيد واختيار الأمثل للتشكيل ووضع سيناريوهات عديدة للمواجهات المقبلة".

وأضاف عبيد أن " المباريات المتبقية من الدوري ستحدد ملامح الفرق التي ستغادر مركب المحترفين وستكشف عن الأندية التي يحق لها البقاء "، مبيناً أن " فريقه السابق أمانة بغداد الذي أشرف على تدريبيه خلال المرحلة الثانية قبل أن يقدم استقالته في الأسبوع الماضي، يخوض صراعاً مريراً مع المنافس فريق القاسم الذي يسعى هو الآخر من أجل البقاء وهو حق مشروع لجميع المدربين بغية رفع الجانبين الفني والمعنوي للاعبين ما سينعكس إيجاباً على تلك الفرق المتصارعة في الأدوار المقبلة".