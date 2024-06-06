التربية تحدد موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية و التدريسية (وثيقة)

2024-06-06 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم_ بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد إستحصال موافقة وزير التربية حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة والتي تصادف يوم الأحد الموافق التاسع من شهر حزيران الجاري".

وأشارت الى أن "عمل الملاكات التربوية المشمولة بالمراقبة الإمتحانية يستمر في الإمتحانات العامة للدراسة الإعدادية ومراكز الفحص ،وذلك لإنتهاء إمتحانات الصفوف غير المنتهية بالإضافة إلى التزامن مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك".



