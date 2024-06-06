2024-06-06 11:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

{امنية: الفرات نيوز} أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، إحباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية.

وذكر بيان للجهاز تلقته {الفرات نيوز} أنه "حفاظاً على الرصانة العلمية في البلاد وبعد اجراء المسح الميداني للمراكز الإمتحانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي بغداد وبابل وديالى من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وسماعات صغيرة تستخدم في التواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الإمتحانات الوزارية، حيث تم رصد (5) حالات عبر استخدام تلك الأجهزة وبطرق مختلفة".

وأضاف، أن "مفارزه استطاعت وبعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على مدرس في محافظة الأنبار كان يروم تسريب الأسئلة الوزارية قبل توزيعها على الطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تمكنت أيضاً من ضبط متهم يقوم ببيع أدوات الغش الامتحاني على الطلبة".

وتابع، أن "المخالفين جرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".