الإستخبارات العسكرية تلقي القبض على متهم بالإرهاب في قضاء مخمور

2024-06-06 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على متهم بالإرهاب في قضاء مخمور.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، ومن خلال كمين محكم وعلى إثره ألقي القبض على متهم بأحكام ارهابية وفق المادة (4 / إرهاب) في قضاء مخمور".

واضاف البيان، ان "المتهم كان ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل في صفوف العصابات الارهابية بصفة (عنصر مقاتل)، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".