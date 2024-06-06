الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي في قضاء مخمور

2024-06-06 11:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، الاطاحة بأحد عناصر داعش الارهابي في قضاء مخمور.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الرابعة عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، ومن خلال كمين محكم ألقي القبض على متهم بأحكام ارهابية وفق المادة (4 / إرهاب) في قضاء مخمور".

وأضافت ان "المتهم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل في صفوف التنظيم بصفة (عنصر مقاتل)"، مؤكدة انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".