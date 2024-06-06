ارتفاع أسعار الذهب مع صعود الدولار في بغداد و اربيل

2024-06-06 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس،(6 حزيران 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 484 الف دينار، وسعر الشراء 480 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 454 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 450 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 الف دينار495 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 455 الفاً و465 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 560 ألف دينار ،وعيار 22 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 490 الف دينار ، وعيار 18 بيع 420 الف دينار.

و ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس الأربعاء 145500 دينار مقابل كل 100 دولار.