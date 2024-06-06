أسعار الذهب ترتفع 10 دولارات مع تراجع العملة الأميركية

2024-06-06 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب لأكثر من 10 دولارات، يوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار وسندات الخزانة الأميركية.

ويأتي ذلك بفعل تزايد الرهانات على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية قد تبدأ في أيلول/ سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، بحسب وسائل إعلام غربية.

وبحلول الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم آب/ أغسطس 2024، بنسبة 0.43%، ما يعادل 10.1 دولاراً، لتصل إلى 2385.60 دولاراً للأوقية.

وزادت عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.42%، لتصل إلى 2365.2 دولاراً للأوقية.

وفي الوقت نفسه، صعدت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 1.27% إلى 30.39 دولاراً للأوقية، كما زاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.01% عند 999.65 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.15%، ليسجل 937.63 دولاراً للأوقية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.07%، ليصل إلى 104.19 نقطة.