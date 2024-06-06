2024-06-06 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حذر الخبير الاقتصادي، حمزة الجواهري، اليوم الخميس، من مشروع أنبوب البصرة – العقبة النفطي، وفيما وصفه بـحصان طروادة للتطبيع مع إسرائيل، اشار الى قيمة تكلفته الكلية. وقال الجواهري، في حديث لـالاقتصاد نيوز، إن الحكومة العراقية تقع تحت ضغوط شديدة من قبل امريكا لتنفيذ مشروع أنبوب البصرة – العقبة النفطي، مبينا أن النواب يجب أن يكون لهم دور بإيقاف المشروع لانه يمثل حجر الزاوية لما يسمى بصفقة القرن والتي سيكون فيها المشروع عبارة عن حصان طروادة للتطبيع مع إسرائيل الذي يرفضه الشعب بالكامل. وأضاف، ان خط نفط البصرة العقبة وملحقاته من مشاريع يكلف العراق 28 مليار دولار ويتضمن تكلفة بناء الخط ومصطفى نفط تقام في العقبة مع خط يذهب إلى مصر ليزودها بالنفط هي دولة وإسر ائيل، إضافة إلى بناء ميناء في العقبة للتصدير جميع الكلف يتحملها العراق. وأشار الى، ان العراق يتحمل كل أنواع الرسك خصوصا وأن الخط يمر من خلال وادي حوران الذي يعتبر الملاذ الأمن لعشرة آلاف مقاتل من داعش، مبيناً ان العراق ينقل من خلاله للاردن 150 الف برميل نفط و150 الف برميل للمصفى في العقبة وكمية من النفط تزيد عن 300 الف برميل يوميا إلى مصر وإسرائيل، في حين ان الخط لا ينقل اكثر من مليون برميل في الاردن، بمعنى ان العراق سوف يصدر منه فقط 400 الف برميل يوميا للعالم. واكد الجواهري، ان جميع كلف بناء الخط يدفعها العراق وكذلك كلف التشغيل للخط، ويتحمل كلفة مرور النفط عبر الاردن بواقع دولارين وسبعين سنت لكل برميل. وبين الخبير الاقتصادي، ان النفط عندما ينقل من ميناء العقبة فإنه سيكون في مياه تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وفي حال افتعلت الاخيرة اي مشكلة لتفرض على العراق التطبيع، فإنه سيكون مجبرا على الرضوخ لارادتها، وبهذا سيكون الخط عبارة عن حصان طروادة للتطبيع مع الأخيرة.