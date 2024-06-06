انجاز تطبيق الخطة الخاصة بتفويج الحجاج العراقيين للديار المقدسة

2024-06-06 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن انجاز تطبيق الخطة الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة، فيما اعدت خطة متكاملة لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج. وقالت القيادة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، انه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة ميدانية مستمرة من قبل اللجنة العليا وقيادة العمليات المشتركة، أكملت قطعاتنا الأمنية تطبيق الخطة الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة، مبينة ان هذه القطعات انتشرت على طول الطرق والمناطق الصحراوية لمئات الكيلومترات منذ بدأت عملية التفويج البري في 18 أيار 2024. وأضافت انه تم تأمين تفويج 20855 حاجاً عبر البر وانتهت عملية التفويج البري، يوم 2 حزيران الجاري، مشيرة الى ان عملية التفويج الجوي انتهت امس الأربعاء من خلال التنسيق المستمر مع إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني. وذكرت ان عدد الحجاج المفوجين من خلال المطارات 18736 حاجاً ليبلغ عدد الحجاج جواً وبراً 39591 حاجا، لافتة الى ان قواتنا الأمنية بذلت جهود مضاعفة لتقديم التسهيلات والخدمات وتوفيرها بشكل غير مسبوق بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة. وأكدت انها اعدت خطة متكاملة لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج.