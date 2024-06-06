العراق يعلن انخفاض نسبة الملوحة في الأهوار

2024-06-06 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، انخفاض نسبة الملوحة في الأهوار إلى النصف، والحد من هجرة السكان. وقالت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، :تستمر إجراءات مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية في معالجة شح المياه وارتفاع معدلات التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، بالتنسيق مع دائرتي الكري والصيانة ، من خلال تعميق وتطهير المسالك المائية المؤدية الى عمق الهور ، وهذا الامر انعكس بشكل ايجابي على حياة السكان المحليين في الاهوار وسهولة حركتهم داخل الممرات المائية ، مضافا الى تحسن نوعية المياه ورفع الترسبات الطينية . وأضاف، ان ملوحة المياه قد انخفضت للنصف مقارنة بالاعوام السابقة لقيام وزارة الموارد المائية ، بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بتحويل مبازل محافظتي النجف والديوانية ونهر العطشان في محافظة المثنى الى مبزل الفرات الشرقي ومنه الى المصب العام ، مضافا الى ذلك قيام الوزارة بنصب طاقم ضخ على السدة القاطعة لنهر الفرات بين قضاءي الجبايش والمدينة للاستفادة من مياه المد القادمة من البصرة لتعزيز التصاريف الداخلة الى الاهوار الوسطى وهور الحمار.