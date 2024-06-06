2024-06-06 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، التاسع من حزيران موعداً لبدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد استحصال موافقة وزير التربية حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة والتي تصادف يوم الأحد الموافق التاسع من شهر حزيران الجاري".

وأضاف، أن "عمل الملاكات التربوية المشمولة بالمراقبة الامتحانية مستمر في الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية ومراكز الفحص، وذلك لانتهاء امتحانات الصفوف غير المنتهية بالإضافة إلى التزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك".