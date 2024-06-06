العدل والثقافة تطلقان برنامج التأهيل الثقافي داخل المؤسسات الإصلاحية

2024-06-06 11:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

اتفقت وزارة العدل و وزارة الثقافة الخميس على آلية تعاون وتنسيق مشترك بينهما بشأن برامج التأهيل الثقافي للنزلاء. وقالت وزارة العدل في بيان انه تطبيقًا للخطة الاستراتيجية التأهيلية للنزلاء، وبناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، وفي إطار الاهتمام ببرامج التأهيل الثقافي للنزلاء، تم الاتفاق على آلية تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة العدل ووزارة الثقافة. واضاف البيان ان دائرة الإصلاح العراقية ممثلة بقسم التدريب والتأهيل والتشغيل قدمت دراسة مفصلة لتطبيق هذه الآلية، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من وزارة الثقافة. واشار الى عقد ورشة عمل في مقر وزارة الثقافة لمناقشة خطوات تطبيق الدراسة، حضرها من دائرة الإصلاح العراقية مدير قسم التدريب