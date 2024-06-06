مقتل العشرات بينهم اطفال في غارة اسرائيلية على غزة

2024-06-06 11:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

قتل عشرات الاشخاص من بينهم عدد من الاطفال في غارة إسرائيلية في وقت مبكر من يوم الخميس على مدرسة وسط قطاع غزة. واعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح عن استقبال ما لا يقل عن 30 جثة من الغارة على المدرسة التي تديرها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين – الأونروا وستة جثث أخرى اثر غارة اخرى على احد المنازل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته المقاتلة قصفت المدرسة التي ادعى أن حماس والجهاد الإسلامي تستخدمانها كغطاء لعملياتهما، مضيفا انه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتقليل خطر إلحاق الأذى بالمدنيين أثناء الغارة، بما في ذلك إجراء المراقبة الجوية، والحصول على