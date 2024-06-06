2024-06-06 11:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

تفتح مراكز الاقتراع في هولندا يوم الخميس لبدء انتخابات تمتد على مدى أربعة أيام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لاختيار 720 نائبًا للبرلمان الأوروبي، ويتوقع زيادة في أصوات حزبي اليمين المتطرف والحزب القومي على الرغم من التحديات. وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عامين ونصف عام من بداية الحرب الروسية الاوكرانية، في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على ضمان التمويل اللازم لتعزيز قدراته الدفاعية، حيث دعي أكثر من 370 مليون ناخب إلى التصويت في أجواء من التوتر، حيث تحذر الدول الرئيسية في الاتحاد من هجمات التضليل الروسية. وفتحت هولندا، حيث بدأ الناخبون التصويت في الساعة السابعة والنصف صباحًا، هذه الانتخابات الطويلة