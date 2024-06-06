2024-06-06 11:36:06 - المصدر: منصة إيشان

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت المطاعم والشركات الأمريكية والدولية في العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن “تلك الهجمات تضر العمال العراقيين كما تضر رأس المال الذي يجري توظيفه هناك وبالتالي فهي هجمات على الشعب العراقي”. وخلال الأسبوعين الماضيين، تعرضت مطاعم […]

ظهرت المقالة واشنطن تطالب بغداد بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على “المطاعم الأمريكية” أولاً على ايشان.