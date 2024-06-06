2024-06-06 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، من خطورة تنفيذ مشروع خط أنبوب نفط البصرة - عقبة.

وقال الجواهري في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "مشروع البصرة - العقبة يهدف إلى جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيونى وهذا المشروع ليس فيه أي فوائد اقتصادية أو مالية للعراق اطلاقاً، بل فيه اضرار وأخطار كبيرة ".

وأضاف، ان "الغريب ان هذا المشروع تم تضمينه ضمن موازنة العام الحالي وهذا يعني ان العراق سيكون هو من يدفع تكاليف هذا المشروع الكبير لكن لغاية الآن لم يكشف عن مدة انجازه او تكلفته المالية وكيف ستوفر الحكومة تلك الاموال في ظل العجز المالي".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في نيسان 2022، أن تكلفة خط أنابيب البصرة - العقبة تبلغ 8.5 مليارات دولار، تقع أغلبها على الشركة التي ستقوم باستثماره. كما أشارت إلى أن "إنشاء الخط لقي تأييد جميع الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2012، وأن تصاميمه مكتملة منذ 2015".

وأكدت الوزارة أن المشروع يستهدف تصدير مليون برميل من النفط العراقي الخام في اتجاه ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، في محاولة لتنويع العراق منافذ التصدير الحالية لديه، غير موانئ البصرة على مياه الخليج، والأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.

ويتضمن المشروع مدّ أنبوب بطول 1665 كيلومتراً، من حقول البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وبطاقة تصدير أولية تبلغ مليون برميل يومياً. كما يمنح العراق الجانب الأردني حق شراء 150 ألف برميل يومياً بسعر مخفض عن الأسعار العالمية للنفط.