السلطات في كوردستان تحذر من الهجرة للخارج بإغلاق مخيمات النازحين بالإقليم

2024-06-06 11:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، يوم الخميس، من هجرة النازحين العراقيين الى الخارج في حال مضي الحكومة الاتحادية بقرارها الذي يقضي بإغلاق مخيمات النزوح مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح المركز الاستشاري للهجرة في مدينة أربيل بإشراف وزارة الداخلية والوزارات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والمبعوثين الأجانب.

وقال أحمد في كلمته ان: اقليم كوردستان ادى دورا رئيسيا في المنطقة بالحد من الهجرة الى البلدان الأخرى، وتعامل مع هذه القضية كبلد مستضيف، ودليل على ذلك انه لغاية الان يتواجد حوالي مليون لاجئ ونازح على أرضه، معتبرا أن اقليم كوردستان بات ملاذا آلاف الاجانب.

وتطرق الوزير الى قرار الحكومة الاتحادية بإغلاق مخيمات النزوح بشكل نهائي وقال، ان "اصدار مثل هكذا قرار من دون تهيئة أية أرضية مناسبة مسبقا مبعث قلق لنا، ولا يخدم هذا الملف البتة، بل على العكس يقضي على آمال النازحين بالعودة، ويجعلهم يفكرون بالهجرة إلى دول أخرى.

وجدد موقف الإقليم الرافض لهكذا قرار، وقال أحمد، في حديث للصحفيين عقب مراسم الافتتاح، إنهم سيجرون مباحثات مع الحكومة الاتحادية للعدول عنه.