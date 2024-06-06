التجارة: المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الخامسة من الطحين

2024-06-06 12:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، مباشرة مراكز القطع في شركة تصنيع الحبوب بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الخامسة من الطحين

وذكر بيان للتجارة تلقته {الفرات نيوز}، أن "مراكز القطع في بغداد والمحافظات استقبلت أمس الأربعاء وكلاء الطحين لتسلم قوائم تجهيز الحصة الخامسة من الطحين".

وأضاف، أن "الشركة باشرت بعملية القطع الدوري لقوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين وفقا للجداول المحددة حسب المراكز التموينية مع أسبقية التجهيز إلى المناطق الأكثر فقراً وتنسيق التجهيز للمناطق وفقا لتوقيتات الخطة التسويقية المركزية".

وشدد البيان على "توجيه جميع المراكز إلى الالتزام بتسهيل مراجعة الوكلاء وتبسيط إجراءات القطع والاستلام"، داعيا المواطنين إلى مراجعة وكلاء الطحين لتسلم حصصهم، والتبليغ عن المخالفات الخاصة بنوعية الطحين أو الحالات السلبية ".

ولفت، إلى أن" الطحين المجهز يخضع للفحص النوعي وفحص الخبازة قبل تجهيزه إلى الوكلاء فضلا عن إشراف اللجان الرقابية والنوعية على عمل المطاحن ومتابعة آلية الإنتاج والتجهيز بشكل يومي".