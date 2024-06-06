الاستخبارات والأمن تطيح بـ 4 تجار مخدرات في بغداد والمثنى

2024-06-06 12:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، الاطاحة بـ 4 تجار مخدرات في محافظتي بغداد والمثنى.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من الإطاحة بشبكة تتاجر بالمواد المخدرة تتكون من ثلاثة متهمين في إحدى مناطق بغداد"، مبينة انه "تم ضبط بحوزتهم بالجرم المشهود أكياس تحتوي على مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم في التعاطي".

واضافت ان "مفارزها في محافظة المثنى القت القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات)".

وبينت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".



