انطلاق مباراة المنتخب الوطني و نظيره الإندونيسي

2024-06-06 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انطلقت، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، مباراة منتخبنا الوطني و نظيره الإندونيسي في ملعبِ GBK بالعاصمةِ جاكارتا.

وتجري المباراة ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ويتطلع مدرب منتخبنا خيسوس كاساس الى تحقيق الفوز الخامس على التوالي على الرغم من صعوبة المباراة التي ستقام على ارض الخصم وبين جماهيره، بالإضافة الى أن المنافس يضم لاعبين من أصحاب الجنسيات المزدوجة المتواجدين في أوروبا، ومنهم من خاضوا تصفيات أولمبياد باريس، الامر الذي يدفعه للعب بحذر بغية تحقيق الهدف المنشود وهو العودة بالعلامة الكاملة ومواصلة رحلة التأهل بأريحية الى المونديال المقبل.



