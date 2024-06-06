2024-06-06 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن صندوق الإسكان العراقي، يوم الخميس، إطلاق قروض جديدة بعد تأمين السيولة المالية بالاتفاق مع البنك المركزي العراقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الاعمار والإسكان نبيل الصفار لوكالة شفق نيوز، إن صندوق الإسكان اتفق مع البنك المركزي العراقي على تأجيل تسديد مبلغ المبادرة لمدة خمس سنوات، مبينا أن هذا الإجراء سيوفر السيولة النقدية لدى صندوق الإسكان والاستفادة منه في المستقبل.

وأضاف، أن صندوق الإسكان كان مطالب باسترجاع المبلغ الذي تسلمه من مبادرة البنك المركزي، وملزم بتسديد 250 مليار دينار سنويا، موضحا أن الاتفاق على تأجيل التسديد سيوفر السيولة المالية لمنح قروض جديدة للمواطنين.

وبين، أن صندوق الإسكان سيطلق قروضا جديدة بعد توفر السيولة المالية، لافتا الى أن هناك الكثير من المواطنين قدموا على صندوق الإسكان وبانتظار توفر السيولة المالية لاستلام مبالغ القروض.