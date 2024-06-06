2024-06-06 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرت وزارة التربية، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، اختبارات التسريع لاكثر من (3500) طالب وتلميذ تقدم لأداء الامتحانات في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القاعات الأربع المخصصة لاختبارات الثاني متوسط والخامس الإعدادي في بغداد حظيت بزيارة معاون مدير عام التقويم والإمتحانات نعمة حربي الذي إطلع على آلية الاختبار واحتياجات الممتحنين المتفوقين تحصيلياً في صفوفهم الدراسية".

وأضافت، أن "اختبارات التسريع كانت تسير ضمن المنهاج المخطط لها دون خروقات تذكر"، مبينة أن "محافظات العراق شهدت أيضاً إختبارات التسريع للصف الخامس الابتدائي".