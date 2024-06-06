المالية تعلن تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان المستحقة لشهر آيار

2024-06-06 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان المستحقة لشهر آيار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة المحاسبة باشرت، تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان من المدنيين، الى جانب مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الإجتماعية والرعاية والتنمية الإجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم".

وأشارت الى ان "ذلك ضمن التخصيصات المالية المستحقة لشهر آيار 2024".