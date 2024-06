صحة ذي قار توجه دعوة لخريجي كليات العلوم والساندة بشأن التعيين

2024-06-06 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية : وجهت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، دعوة لمن ظهرت اسمائهم من خريجي كليات العلوم والساندة لمراجعة ديوان الدائرة لاكمال متطلبات التعيين. ودعت الدائرة في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية، “اصحاب الاسماء التي ظهرت بالقوائم الحالية من العلوميبن من خريجي كلية العلوم والكليات الساندة الى مراجعة...

