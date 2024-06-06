السوداني يجدد دعم الحكومة لعمل مجالس المحافظات

2024-06-06 12:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخميس أهمية الانتقال الى خطوات عملية واقعية وميدانية في عمل مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظات. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني افتتح اليوم، الملتقى الأول لمجالس ودواوين المحافظات، مع هيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المنعقد تحت شعار (تكامل الأدوار الرقابية ركيزة أساسية لتقويم الأداء من أجل خدمات أفضل وتنمية مستدامة)، بمشاركة الهيئات الرقابية واللجان النيابية المختصة، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية المعنية. ويهدف الملتقى، بحسب البيان، الى