2024-06-06 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة بعموم مناطق البلاد”. وأضاف أن “طقس يوم السبت، سيكون صحواً حاراً في المنطقتين […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أجواء حارة وسط وجنوب البلاد وأمطار رعدية شمالا أولاً على ايشان.