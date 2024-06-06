2024-06-06 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، إحباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية خلال عمليات أمنية مختلفة في 3 محافظات. وذكر بيان للجهاز، أنه “حفاظاً على الرصانة العلمية في البلاد وبعد إجراء المسح الميداني للمراكز الامتحانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات بغداد وبابل وديالى من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وسماعات صغيرة […]

ظهرت المقالة ضبط 5 حالات غش عبر “السماعات” وإحباط تسريب الأسئلة في 3 محافظات أولاً على ايشان.