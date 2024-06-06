العبودي يعلن من محافظة المثنى التوجه لاستحداث جامعة جديدة باسم الرميثة

2024-06-06 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، عن توجه الوزارة لاستحداث جامعةٍ جديدةٍ في محافظة المثنى باسم "جامعة الرميثة".

وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ المثنى، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا التوجه يأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير فرص التعليم العالي وتعزيز مساحاتها لاسيما في محافظة المثنى التي تؤشر فيها الحاجة إلى المؤسسات التعليمية، والمزيد من الجهود الداعمة لتطوير وترسيخ بيئة التنمية المستدامة فيها".

وأضاف أن "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمضي باتجاه إرساء ركائز جديدة لتعزيز بنية التعليم العالي وتلبية حاجة المجتمع من الخدمات التخصصية".

من جهته، أعرب محافظ المثنى مهند العتابي عن تقديره "لهذه الخطوات الواثقة في تطوير التعليم الجامعي واستحداث مؤسسات جديدة تواكب مسار التنمية في المحافظات".