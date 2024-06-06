وزير الصحة: توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية الرائدة نقلة نوعية لتوطين الصناعة الدوائية

2024-06-06 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

فصل وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، تحقيق الأمن الغذائي عبر توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى داخل العراق، فيما أكد أن توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية الرائدة يمثل نقلة نوعية لتوطين الصناعة الدوائية.

وقال الحسناوي، في مؤتمر انطلاق برنامج الغسيل الكلوي البريتوني، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأت ببرنامجها الحكومي وعلى رأسه البرنامج الصحي".

وأضاف، أن "قانون الضمان الصحي دخل حيز التنفيذ، حيث صادق مجلس الوزراء على المرحلة الثانية من الإجراء الأول لشمول 700 ألف مواطن، ليصبح عدد المشمولين مليون مواطن في محافظة بغداد فقط".

وأشار إلى، أن "البرنامج الحكومي يتضمن إدارة المستشفيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي، حيث أنجزنا توقيع عقود مع 6 مستشفيات حديثة، بعضها باشر العمل كمستشفى النجف الأشرف التعليمي ومستشفى الحكيم في ميسان".

وتابع الحسناوي، أن "البرنامج الحكومي ركز على المراكز التخصصية، حيث تم توقيع عقود لإنشاء مراكز تخصصية في الأمراض السرطانية والأورام في أربع محافظات، لم يكن موجوداً فيها أي مركز للعلاج الإشعاعي، كما وبدأنا توفير العلاجات في كل محافظات العراق".

وأكد، أن "الأمن الدوائي، لا يتحقق إلا من خلال توطين الصناعة الدوائية ونقل التكنولوجيا لداخل البلد، حيث انتقلنا من التصنيع المحلي إلى التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا والانتقال بالصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية إلى الأمام".

ولفت إلى، أن "من واجبات الوزارة هو وضع الخطط والرؤى لتطوير النظام الصحي سواء بالقطاعين الخاص أو العام، ويمثل قطاع أمراض الكلى أهمية كبيرة لوزارة الصحة وتحقيق الاستقرار الأمني الصحي في العراق".

وتابع: "سننتقل من مراكز غسيل الكلى إلى مراكز تقديم خدمات متكاملة لأمراض الكلى في هذه المراكز، حيث تم إعداد خطة في اللجنة الاستشارية مع أساتذة أمراض الكلى في كليات الطب ومستشارين في وزارة الصحة، للانتقال من مراكز غسيل الكلى إلى المراكز المتعددة إلى المراكز الموجودة في الأقضية".

وشدد وزير الصحة، "لا يمكن تحقيق الخدمات الطبية إلا من خلال ضبط الممارسات الطبية واعتماد البروتوكولات العلاجية"، مستدركاً بالقول: "كلي ثقة بكوادر وزارة الصحة بالالتزام بهذه الضوابط ".

وأشار إلى، أن "توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية الرائدة يمثل نقلة نوعية كبيرة، لذلك نحن نحرص على تقديم كافة التسهيلات، وأسميناها الحزمة الأولى لتوطين الصناعة الدوائية، وهي ستقدم تسهيلات غير مسبوقة".

من جانبه، قال مدير شركة باكستر الأمريكية كروسوف بوبلاوسكي، خلال المؤتمر الصحفي: إن "الشركة صورت عدداً من العلاجات خلال السنوات الماضية وهذا المشروع استكمال للمشاريع السابقة".

وأضاف: "نعمل على تطوير غسيل الكلى وإبقاء المرضى بصحة جيدة وزيادة فرص الحياة"، مشيراً إلى أن "هناك دراسات عديدة تؤكد وجود فائدة كبيرة للمرضى".

وأكد: "نحاول أن يكون المريض خارج المستشفى ويتمكن من العلاج داخل البيت".

من جانبه قال مدير شركة باكستر الأمريكية كروسوف بوبلاوسكي خلال المؤتمر "سعداء بتوقيع هكذا مشروع في العراق"، مبيناً أن "الشركة صورت عدداً من العلاجات خلال السنوات الماضية وهذا المشروع استكمال للمشاريع السابقة".

واستطرد، أننا "سعداء بمساعدة المرضى العراقيين وتقديم المساعدات لهم ونحن منفتحون وفرحون لتقديم الخدمات الى المرضى ونعمل على تطوير غسيل الكلى وإبقاء المرضى بصحة جيدة وزيادة فرص الحياة".

وأضاف، "لدينا دراسات عديدة ستعود بالفائدة الكبيرة للمرضى ونحن شركة نريد تقديم الخبرات والخدمات للمرضى".

وتابع، "نريد أن يكون المريض خارج المستشفى ويتمكن من العلاج داخل البيت"، معرباً عن "سعادته بالشراكة مع وزارة الصحة".