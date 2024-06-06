المفوضية تحدد موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات برلمان كردستان

2024-06-06 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات برلمان كردستان.

وذكرت المفوضية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "ستقوم بفتح باب تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024".

وأضافت ان "الموعد التسجيل يبدء من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 13/6/2024".