ذي قار.. مقتل منتسب بإطلاق نار داخل منزله في الغراف

2024-06-06 13:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، مقتل مفوض بإطلاق نار في منزله بقضاء الغراف شمال المحافظة. وقال مصدر في الشرطة، في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية، إن “منتسبا في شرطة ذي قار تعرض لطلق ناري داخل منزله في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية”. ‏‎وأضاف، أن “القوات الأمنية نقلت...

