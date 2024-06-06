العراق يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء على إندونيسيا

2024-06-06 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل منتخبنا الوطني خلال مباراته المنعقدة، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، الهدف الأول على نظيره الإندونيسي.

وجاء الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة في شوطها الثاني بأقدام نجم المنتخب ايمن حسين.

وانطلقت، اليوم الخميس، مباراة منتخبنا الوطني و نظيره الإندونيسي في ملعبِ GBK بالعاصمةِ جاكارتا.

وتجري المباراة ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.