مدرب الديوك يحدد مشكلة مبابي قبل يورو 2024

2024-06-06 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وضع ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، يده على مشكلة يواجهها كيليان مبابي قائد الديوك قبل انطلاق مشوارهم في بطولة يورو 2024 التي تقام بألمانيا.

وقال ديشامب بحسب ما أوردت قناة TF1 الفرنسية، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، "مبابي قائد رائع، هو يعاني بدنيا وذهنيا لأنه لم يعتد المشاركة في الفترة الأخيرة، وكان يفتقد للطاقة والانسيابية المعتادة".

واستدرك "لكنه يصر على بذل أقصى جهد، ونجح في ذلك، وكان مثالا رائعا لزملائه على مدار الأسبوع".

وانتقل مدرب فرنسا للإشادة بلاعب وسط اتحاد جدة نجولو كانتي بعد الفوز على لوكسمبورج بثلاثية دون رد وديا مساء الأربعاء.

وكشف ديشامب "أؤكد لكم أن كل فريق يريد كانتي ضمن صفوفه في المران، ولا يريدون اللعب ضده، لقد شارك في 4400 دقيقة مع فريقه منذ بداية الموسم، ولعب بانتظام كل 3 أو 4 أيام".

وتابع "برادلي باركولا أدى بشكل مميز في ظهوره الدولي الأول، وبإمكانه المشاركة أساسيا أو الدخول بديلا، سأحتاج الجميع خلال بطولة يورو".

وأتم ديديه ديشامب "مباراة لوكسمبورج كانت بروفة جيدة، وسأقوم بتصحيح بعض الجوانب على مستوى التمركز، بينما اتسمنا بالتنوع في الأداء الهجومي".

المصدر: كوورة



