2024-06-06 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، أن القوات الأمنية داهمت مركزين لـ"الوشم" غير مجازين في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الكرخ وبعد استحصال قرار قاضي تحقيق محكمة الكرخ الأولى، شكلت فريق عمل وبالاشتراك مع القوة الماسكة للارض والانتقال إلى منطقة المنصور لإجراء التفتيش والتحري داخل محال الوشم، تمكنت من ضبط محلين للوشم غير مجازين".

وأوضح، أن "المحل الأول يقع في منطقة المنصور / مقابل مطعم (زرزور) وتبين أنه عبارة عن صالون حلاقة رجالية وغرفة للوشم وغير مجاز من قبل وزارة الصحة".

وأشار المصدر إلى "ضبط محل ثانٍ مجاور لمول المنصور، وتبين أنه غير مجاز من قبل وزارة الصحة".

ويوم الإثنين الماضي، 3 حزيران 2024، أعلنت قيادة عمليات بغداد، تنفيذ عملية لتفتيش مراكز التجميل و (الوشم)، وإغلاق مركزين في منطقة المنصور، فيما أوضح مصدر مطلع أن مركزي "حنين" و"ليليان"، لرسم "التاتو"، أغلقا لكونهما "غير مجازين".