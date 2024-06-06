وزير التعليم يعلن توجه الوزارة لاستحداث جامعة جديدة باسم جامعة الرميثة

2024-06-06 13:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي توجه الوزارة لاستحداث جامعةٍ جديدةٍ في محافظة المثنى باسم (جامعة الرميثة).

وأكد وزير التعليم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ المثنى أن "هذا التوجه يأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير فرص التعليم العالي وتعزيز مساحاتها لاسيما في محافظة المثنى التي تؤشر فيها الحاجة إلى المؤسسات التعليمية، والمزيد من الجهود الداعمة لتطوير وترسيخ بيئة التنمية المستدامة فيها".

وأضاف، أن "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمضي باتجاه إرساء ركائز جديدة لتعزيز بنية التعليم العالي وتلبية حاجة المجتمع من الخدمات التخصصية".

من جهته أعرب "محافظ المثنى مهند العتابي عن تقديره لهذه الخطوات الواثقة في تطوير التعليم الجامعي واستحداث مؤسسات جديدة تواكب مسار التنمية في المحافظات".