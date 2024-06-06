العراق يسجل الهدف الثاني على إندونيسيا

2024-06-06 14:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل منتخبنا الوطني خلال مباراته المنعقدة، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، الهدف الثاني على نظيره الإندونيسي.

وجاء الهدف عن طريق اللاعب علي جاسم في الدقيقة (88) من عمر المباراة في شوطها الثاني.

وتقدم منتخب العراق بهدفه الاول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ايمن حسين بالدقيقة 53 من عمر المباراة في شوطها الثاني.

وانطلقت، اليوم الخميس، مباراة منتخبنا الوطني و نظيره الإندونيسي في ملعبِ GBK بالعاصمةِ جاكارتا.

وتجري المباراة ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.



