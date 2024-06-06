وزير العمل يدعو لتقديم مساعدات عاجلة لتحسين ظروف العمال واطراف الإنتاج في الأراضي المحتلة

2024-06-06 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، لتقديم مساعدات عاجلة لتحسين ظروف العمال واطراف الانتاج في الأراضي المحتلة.

وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها الاسدي دعا في كلمة خلال اعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة للمساهمة في تحسين ظروف العمال، وأطراف الإنتاج الثلاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أنه "جدد الدعوة الدعوة لفتح الممرات الإنسانية لتسهيل الوصول الآمن للإمدادات، والخدمات الأساسية لجميع المدنيين نظراً لتفشي الأمراض، والفقر، والجوع جراء مواصلة قوات الاحتلال هجماتها العسكرية على قطاع غزة".

واكد الاسدي أن "العراق يرحب بقراري محكمة العدل الدولية بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، وللاعتداءات في رفح استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية، ويؤيد ما جاء في تقرير المدير العام بشأن ضرورة انهاء الاحتلال الذي يهدد العدالة الاجتماعية".

وطالب الاسدي من "المدير العام للمنظمة بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال لاستعادة حقوق الضمان المحتجزة، وكذلك إعادة أموال المقاصة الى السلطة الفلسطينية، وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية على عمال فلسطين، ودعم صندوق الطوارئ للبطالة، وصندوق التشغيل الفلسطيني".

وشدد على ان "العراق يُشيد بالجهود المبذولة من قبل المكتب الدولي لدعم سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال برنامج العمل اللائق"، مطالبا "بقيام المكتب بإعداد تقرير عن كيفية استجابة المنظمة للملاحظات، والانتهاكات التي يرصدها تقرير المدير العام عن وضع العمال في الأراضي المحتلة".

وختم الاسدي كلمته داعيا لـ"وضع استراتيجية لمعالجة الأزمة المستمرة التي تواجه الشركاء الاجتماعيين في غزة والضفة الغربية وسائر الأراضي المحتلة الأخرى، وتقديم تقرير متابعة مفصل إلى الدورة القادمة لمجلس الإدارة، وإلى مؤتمر العمل الدولي المقبل عن استجابة المنظمة لتبعات عدوان القوة القائمة بالاحتلال على عالم العمل واطرافهِ في الأراضي الفلسطينية".



