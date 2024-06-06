محافظ الديوانية: إنجاز طريق التنمية سيسهم في تطوير الواقع الاقتصادي

2024-06-06 14:30:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أكد محافظ الديوانية شعيل الزاملي، اليوم الخميس، أن إنجاز طريق التنمية سيسهم في تطوير الواقع الاقتصادي، فيما أشار الى إنشاء محطتين في الديوانية لنقل البضائع والمسافرين.

وقال الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القنصل التركي جعفر أولجاي كاراكاش، زار محافظة الديوانية وبحثنا معه استقطاب الشركات التركية لإقامة المشاريع الاستثمارية ومراحل إنجاز مشروع طريق التنمية".

وأشار، الى أن "اللقاء، تضمن بحث استعداد الحكومة المحلية للتعاون التام وتسهيل الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب الشركات التركية لإقامة مشاريعها الاستثمارية في عموم المحافظة".

وأوضح، أن "الديوانية أكملت جميع متطلبات المشروع، من خلال رفع التعارضات عن مسار طريق التنمية والبالغ طوله 101كم"، مؤكداً أن "إنجاز طريق التنمية سيسهم في تطوير الواقع الاقتصادي والعمراني، كون الديوانية ستُنشئ محطتين، الأولى لنقل البضائع والثانية للمسافرين".