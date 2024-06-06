وزير التخطيط يعلن نجاح المرحلة الأولى من التعداد التجريبي

2024-06-06 14:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس، عن انتهاء المرحلة الأولى من التعداد التجريبي بنجاح، فيما أشار الى أن المرحلة الثانية ستنتهي الخميس المقبل.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التخطيط محمد علي تميم عقد اجتماعاً ضم الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود، ورئيس الهيئة العراقية للاعتماد محمد لطيف، ومدير عام الدائرة القانونية هناء إسماعيل، ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية أحمد خليل، وعدداً من رؤساء الأقسام".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع، الاطلاع على سير العمل الميداني للتعداد التجريبي في جميع المحافظات، والصعوبات التي واجهت الباحثين في العمل".

وأكد تميم أن "المرحلة الأولى من التعداد التجريبي والمتمثلة بعمليات الحزم والترقيم والحصر انتهت بنجاح كبير"، مبيناً أن "المرحلة الثانية وهي مرحلة عد السكان ستنتهي يوم الخميس المقبل".

فيما ذكر رئيس هيئة الإحصاء، أن "كوادر الهيئة بذلوا جهوداً كبيرة من أجل نجاح العمل، وقد أجريت عملية تراسل البيانات بشكل سلس وآمن".

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على سير الإجراءات الخاصة بفتح مراكز فحص ووسم المصوغات الذهبية في المطارات العراقية.