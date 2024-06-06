2024-06-06 14:30:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أعلن رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، جابر الحساني، اليوم الخميس، بحث تنفيذ مشاريع كبيرة في محافظة النجف الأشرف، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشاد محافظها يوسف كناوي، باهتمام رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية بالمحافظة.

وقال الحساني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة النجف الأشرف تمثل عاصمة العراق الثقافية والدينية، وهي محط أنظار العالم"، منبهاً إلى "حاجة المحافظة لدعم الحكومة المركزية، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لها".

وأضاف أن "زيارة فريق الجهد الحكومي للمحافظة تهدف لبحث كيفية تفعيل الأعمال في المحافظة"، مبيناً أن "فريق الجهد الآلي يقوم حالياً بأعمال البلدية، فيما طلب محافظ النجف الأشرف تمديد عمل الجهد الآلي إلى نهاية شهر صفر".

وتابع: "تم بحث إمكانية تنفيذ أعمال في تجمعات الأراضي الزراعية الضاغطة في المحافظة والتي ترد مناشدات حولها، ومنها مناطق البراكية وحي الرحمة ومناطق أخرى"، مشيراً إلى أنه "تم أيضاً بحث أهمية تنفيذ مشاريع كبيرة في المحافظة حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ومنها مشاريع المجاري وتطوير الأحياء".

وأشار إلى أن "محافظ النجف الأشرف كان متفائلاً، ولديه رؤية كاملة لتطوير البنى التحتية"، موضحاً أن "الأمور ستسير في الاتجاه الإيجابي لإطلاق التخصيصات وتمويل المشاريع بعد الإقرار على جداول الموازنة".

ولفت إلى أن "توجه رئيس مجلس الوزراء نحو محافظة النجف الأشرف، سيسهم في توفير مبالغ مشاريع مستحقة الدفع".

من جهته، ثمن محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، "اهتمام الحكومة بالمحافظة"، لافتاً إلى أن "القرار 320 واضح وحدد المناطق الزراعية التي تم تحويلها إلى مناطق سكنية أسوة ببقية الأحياء، وأن من الممكن إدخال الجهد الخدمي والهندسي لها".

وأضاف كناوي، أن "المحافظة بحاجة إلى تمويل كبير، بسبب الملايين الذين يزورونها، وأن رئيس مجلس الوزراء داعم لمحافظة النجف الأشرف، فضلاً عن التعديل الذي تم على جداول الموازنة".